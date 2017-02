Der Aufzugs- und Rolltreppenhersteller Schindler zieht mit seiner Regionalverwaltung voraussichtlich im nächsten Jahr von Laatzen-Mitte auf das Expo-Gelände in Hannover um. Die Geschäftsräume im Gebäude an der Würzburger Straße 8a sollen im Anschluss an den Umzug neu vermarktet werden.