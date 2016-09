Die Baukräne stehe kaum still: An zwei Orten in Laatzen werden derzeit neue Sammelunterkünfte für Flüchtlinge gebaut. Der zweigeschossige Modulbau an der Pestalozzistraße soll bis Jahresende fertig sein, der Massivbau für 130 Menschen an der Hildesheimer Straße 305 in Rethen bis zum Sommer 2017.