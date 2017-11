Stadtbahn- und Autofahrer brauchten am Montagabend in Laatzen Geduld . Am Abzweig von Hildesheimer und Erich-Panitz-Straße hatte ein Opelfahrer gegen 21.20 Uhr seinen Wagen ins Gleisbett gelenkt und blockierte den Stadtbahnverkehr der Linien 1 und 2. Die Hildesheimer Straße war halbseitig gesperrt.