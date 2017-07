Auf der Hildesheimer Straße hat es am Freitag in Höhe des Aqualaatziums einen Unfall mit Totalschaden gegeben. Das Auto eines 81-Jährigen aus Hannover wurde so angefahren, dass es sich einmal um 180 Grad drehte und über das Gleisbett in das gegenüberliegende Blumenbeet geschleudert wurde.