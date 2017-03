Vier Wochen lang mit einem alten VW-Bus durch Schottland fahren: Dorit Battermann und ihr Mann haben sich diesen Reisetraum erfüllt und beeindruckende Landschaften und Menschen kennengelernt. Am Donnerstag, 9. März, ab 15 Uhr berichtet die Grasdorferin davon in Wort und Bild beim DRK in Alt-Laatzen.