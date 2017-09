Straßenquerung (noch) unerwünscht: Olaf Lichy (rote Jacke) und Achim Wenger erkunden die Neuerungen nach dem Umbau der Robert-Koch-Straße und die Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Bereich am Marktplatz. An der Stelle des bisherigen Überweges, ist jetzt ein Pflanzbeet, das allerdings für einen barrierefreien Übergang wieder zurückgebaut werden soll. Den Fußweg auf der Seite des Stadthauses (hinten links im Bild) gibt es nicht mehr. Er ist der Straße und einem Pflanzbeet zugeschlagen worden.

Quelle: Astrid Köhler