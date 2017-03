Zu zwei Einsätzen ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Sonntag ausgerückt: Im Park der Sinne standen aus unbekannten Gründen mehrere schilfähnliche Büschel in Flammen. Etwa eine Stunde vorher hatte ein Heimrauchmelder an der Straße Heidfeld ausgelöst. Verletzt wurde niemand.