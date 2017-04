Bis in den Herbst öffnen wieder zahlreiche Laatzener, Hemminger und Pattenser im Rahmen der "Offenen Pforte 2017" ihre Gärten. Auftakt ist am Wochenende 22. und 23. April, an dem sowohl in Laatzen-Mitte als auch in Pattensen Gärten besichtigt werden können.