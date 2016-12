Hoher Besuch in Laatzen: Der für 36 Kirchengemeinden in zwölf Ländern Europas zuständige Bischof Pimen hat am Sonnabend die von der mazedonisch-orthodoxen Gemeinde ausgebauten Räume im Beratungszentrum am Kiefernweg geweiht. Dort soll ein Pastor einziehen, der künftig die Gemeinde betreuen wird.