Die Brandmeldeanlage im Flüchtlingsheim an der Mergenthaler Straße in Laatzen-Mitte ist am Samstag ausgelöst worden. Die Ortsfeuerwehr Laatzen wurde gegen 17.15 Uhr alarmiert. Als die Helfer ankamen, sei das Gebäude fast vollständig geräumt gewesen, erläuterte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft.