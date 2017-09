Briefwahl ist noch bis Freitag im Rathaus möglich

Wer am Sonntag nicht direkt wählen kann oder will aber trotzdem seinen Stimme für den 19. Bundestag abgeben möchte, kann das vorab im Laatzener Rathaus in Raum 503 am Marktplatz 13 tun. Die Briefwahlstelle ist dort täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet – am Donnerstag auch bis 19 und Freitag bis 18 Uhr.