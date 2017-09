Auf seiner Wahlkampftour hat sich Bernd Althusmann, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 15. Oktober, am Mittwoch beim Pflegedienst Bremermann über die Situation und Voraussetzungen der ambulanten Pflege in Laatzen informiert. Als Problemfeld Nummer Eins wurde der Fachkräftemangel benannt.