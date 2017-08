Nachdem Unbekannte am Wochenende Wahlplakate angezündet haben, hat die Laatzener CDU jetzt Strafantrag gestellt. "Wer ein Aggressionsproblem hat, soll zum Sport gehen, aber unsere Plakate in Ruhe lassen", sagte der Stadtverbandsvorsitzende Paul Derabin in Reaktion auf die Zerstörungen.