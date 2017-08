Der Chor der Klosterkirche Guben gibt am Sonntag, 20. August, ein Konzert in der Immanuelkirche in Alt-Laatzen. Einen Tag später ist das aus 70 Sängern und Instrumentalisten bestehende Ensemble in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.