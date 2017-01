Zum Wiederholten Mal ist das Elisabeth Consort in der Gleidinger St.-Gertruden-Kirche zu Gast. Am Sonntag, 15. Januar, spielt das Ensemble in der Reihe Gertrudens Kulturladen ein Kammerkonzert. Der Auftritt beginnt um 17 Uhr, im Anschluss folgt ein Empfang im Gemeindesaal.