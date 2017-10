Sie haben derzeit den höchsten Arbeitsplatz in Laatzen: Seit Montag sanieren Arbeiter die Fassade an der Südwestseite des Nordsternhochhauses in Laatzen-Mitte. Das gesamte Fugenmaterial wird ausgetauscht, verputzen die Arbeiter marode Stellen im Beton mit einem speziellen Korrosionsschutzmörtel.