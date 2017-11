Am Erich-Kästner-Gymnasium hat am Dienstagabend eine neue Reihe gestartet: Im Rahmen der Wissenschaftstage kommen wöchentlich Referenten in die Schule, um über Themen wie Politik, Chemie und Literatur zu referieren. Beim Auftakt war die ehemalige Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn zu Gast.