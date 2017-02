Das Ehepaar Darges hat in mehr als 30 Jahre Geschäftstätigkeit als Fahrradhändler schon einiges erlebt, aber ein Einbruch in ihren Laden an der Würzburger Straße macht es fast sprachlos. Einbrecher stahlen „eine zweistellige Zahl“ an Rädern, nachdem sie die Schaufensterscheibe eingeworfen hatten.