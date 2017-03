Einbrecher haben in der Nacht zu Sonnabend versucht, in einen Kiosk an der Alt-Laatzener Eichstraße einzubrechen, wurden dabei aber von einen Zeugen beobachtet. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter verschwunden. In Grasdorf gab es einen weiteren Einbruch - dort erfolgreich.