Die Untersuchung der Enten, die am Stückenfeldteich verendet sind, dauert an. Erste Erkenntnisse erwarten die Behörden erst zum Ende der Woche. Inzwischen wurde bekannt, dass einige der aufgefundenen Tiere schon länger tot waren. Die Region Hannover rät Hundehaltern zur Vorsicht am Teich.