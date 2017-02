Während der Fahrt ist am Sonntag nahe dem Messebahnhof das Auto einer Familie in Brand geraten. Die Polizei, die von einem technischen Defekt ausgeht, war als erstes vor Ort und löschte. Die Ortfeuerwehr kontrollierte den Wagen dann mit einer Wäremebildkamera. Sie rückte am Sonntag noch zweimal aus.