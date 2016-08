Die Aktiven des Interkulturellen Garten im Zentrum Laatzens haben am Sonnabend mit Interessierte aller Kulturen ihren neuen Ofen offiziell beim Brotbackfest in Betrieb genommen. Viele brachten Brotteig mit, wie er ihre für ihre Herkunftsländer typischen ist. Am Büfett Standen weitere Spezialitäten.