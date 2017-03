Laatzen. Vor einer Wohnanlage in Rethen (Laatzen) sind in der Nacht zu Mittwoch 14 Autos in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde um 2.32 Uhr zu dem Feuer in der Straße Zur Sehlwiese gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen bereits alle Autos unter dem Gemeinschaftscarport in Flammen. "Da war nichts mehr zu retten", sagte Laatzen Feuerwehrsprecher Gerald Senft.

Zudem griffen die Flammen auf ein angrenzendes Haus über und setzen die komplette Außendämmung und den Dachstuhl in Brand. Eine junge Familie mit einem Säugling konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, nachdem ein Nachbar die Flammen bemerkt und die Familie wachgeklingelt hatte. Das Haus ist unbewohnbar. Auch am Morgen waren die Flammen noch nicht vollständig gelöscht.

Bei einem Feuer in Rethen sind 14 Fahrzeuge zerstört worden. Ein Haus wurde durch die Flammen ebenfalls stark beschädigt und ist unbewohnbar. Zur Bildergalerie

Um den Brand in Griff zu bekommen, wurde ein Schaumlöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Hannover zur Unterstützung gerufen. "Wir wussten anfangs gar nicht, wo wir zu erst löschen sollten", berichtete Senft. Die Hitzeentwicklung war so groß, dass mehrere Autos, die in zehn bis 15 Metern Entfernung vom Carport geparkt waren, beschädigt wurden. "Das Plastik der Lichter tropfte runter", sagte Senft.

Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung der Polizei auf 250.000 Euro. Die Brandursache sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Rethen, Gleidingen, Laatzen sowie der Berufsfeuerwehr im Einsatz.