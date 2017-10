Zu einem brennenden Fahrzeug auf dem Messeschnellweg wurde am späten Sonnabend die Ortsfeuerwehr Rethen alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle in Höhe des Möbelhauses Ikea stand das Fahrzeug schon lichterloh in Flammen. Beide Insassen hatten sich vorher selbst aus dem Wagen retten können.