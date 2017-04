Feuchtwarme Luft löst noch kein Feuer aus - eine Brandmeldeanlage aber durchaus. Wegen der unklaren Lage rückte die Ortsfeuerwehr Laatzen am Mittwoch zu einem Hotel an der Münchener Straße aus. Wenig später gab es dann tatsächlich ein Feuer: auf einem Balkon in Laatzen-Mitte. Verletzt wurde niemand.