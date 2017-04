Dramatisches Ende eines Urlaubs: Ein Paar war gerade aus dem Urlaub in wärmeren Gefilden zurückgekehrt und hatte angesichts der kühlen Temperaturen in der Heimat die Heizdecke im Bett eingeschaltet. Doch diese überhitzte sich, die Matratze in dem Wohnhaus in Ingeln-Oesselse fing Sonnabendnacht Feuer.