Nach dem Küchenbrand am Sonnabendabend war die Nacht für die Ortsfeuerwehr Rethen am Sonntag um 6.25 Uhr schon wieder zu Ende. Anwohner des Hemminger Weges meldeten, dass aus einer Wohnung im dritten Stockwerk Wasser austritt. Es tropfte schon durch alle Wohnungen und im Treppenhaus bis in den Keller.