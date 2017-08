Mehrere Schreckmomente gab es am Freitagmorgen in einem Gleidinger Mehrfamilienhaus: Erst brannten einer 83-jährigen Mieterin die Frühstücksflocken auf dem Herd so stark an, dass deren Heimrauchmelder Alarm schlug. Und kurz darauf fuhren auch schon drei Feuerwehrwagen vor.