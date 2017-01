Die Feuerwehrleute aus dem Rathaus sind nach der Alarmierung in der Regel binnen 90 Sekunden am an der Marktstraße bereit stehenden Einsatzfahrzeug und nach spätestens 3 Minuten mit Blaulicht bei der Feuerwache: Sechs der aktuell neun Verwaltungsmitarbeiter und Feuerwehrleute sind Klaus Wiechmann, Olaf Klaus-Pohl, Sebastian Osterwald, Thomas Kitzhofer, Birte Filzek und Marcel Kühntop.

Quelle: Astrid Köhler