Finnland-Freunde feiern im Park der Sinne

Seit 100 Jahren ist Finnland unabhängig. Die Deutsch-Finnische Gesellschaft will das Ereignis am 16. September mit einem Sommerfest im Park der Sinne feiern. Dass die Wahl auf den Park fiel, lag nahe: Die Vorsitzende der DFG-Bezirksgruppe Hannover Kaarina Niiranen wohnt in Laatzen.