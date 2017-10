Hannover. Der schwere Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr an der Shell-Tankstelle am Zeppelinweg in Gleidingen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Dort, an der Auffahrt zur Bundesstraße 6, sind ein Auto und ein Fußgänger zusammengestoßen. Die Person wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

jst