Laatzen . Die 11. Kammer des Verwaltungsgerichts Hannover hat dem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi gegen zwei verkaufsoffene Sonntage am 8. Januar und 2. April 2017 in Laatzen stattgegeben: Die Verfügung sei "offensichtlich rechtswidrig und verletze die Gewerkschaft in ihren Rechten", heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Die Verfügung sei bereits in formeller Hinsicht rechtswidrig, weil es an einem wirksamen Antrag fehle und Verdi nicht – wie gesetzlich vorgeschrieben – angehört worden sei. Im Übrigen würden die gesetzlichen Voraussetzungen für verkaufsoffene Sonntage nicht erfüllt. So fehle etwa in beiden Fällen der besondere Anlass in Form einer Veranstaltung, die selbst einen beträchtlichen Besucherstrom anzieht.

Als Anlass waren von der Stadt Laatzen der "Autofrühling" am 2. April sowie der Neujahrsmarkt am 8. Januar angegeben worden. Beide finden jedoch lediglich im Gewerbegebiet Rethen statt. Ein Bezug zu den übrigen Stadtteilen von Laatzen sei daher aus Sicht des Gerichtes nicht dargelegt.

Im Übrigen sei die Ladenöffnung nicht haltbar, weil die Stadt Laatzen keine Prognose über die zu erwartenden Besucherströme aufgestellt habe. Daher könne nicht beurteilt werden, ob die Zahl der Veranstaltungsbesucher die Zahl derjenigen Besucher übersteige, die allein wegen der Ladenöffnung ins Stadtgebiet kommen würden.

Gegen die Entscheidung ist noch eine Beschwerde vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg zulässig.

r./ewo