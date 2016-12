Erst vergangene Woche ist sie von ihrem Projektbesuch in Nepal zurückgekehrt – und schon am Mittwoch, 7. Dezember, berichtet die Grasdorferin Dorit Battermann bei einem Vortrag im Laatzener Stadthaus unter dem Titel „Nepal nach dem Erdbebeb – Arbeit in einem geschundenen Land“ von ihren Erlebnissen.