Mehrere Wochen hatten die Handwerker das Kommando. Und die Mühe hat sich gelohnt: Am Montag öffnet die neue HAZ/NP-Geschäftsstelle in Laatzen ihre Türen. In der Albert-Schweitzer-Straße 1 ist neben der Redaktion künftig auch unser Leserservice samt Verkauf von Tickets, Büchern und Citypost zu Hause.