Am Donnerstag, 6. April, gibt es in der neuen HAZ/NP-Geschäftsstelle eine besondere Verlängerung: Von 16 bis 18 Uhr haben unsere Leser die Gelegenheit, sich die Räumlichkeiten in der Albert-Schweitzer-Straße 1 in aller Ruhe anzuschauen - und dabei Handball-Erstligaprofi Malte Semisch zu treffen.