In einer Werkshalle am Gleidinger Hannoring hat sich am Montagabend ein 22-Jähriger verletzt. Anders als zunächst von dort vermeldet war dieser aber nicht mit seinem Arm sondern mit einem Finger in einer Maschine eingeklemmt. Das Krankenhaus, in das der Mann zur Beobachtung gebracht wurde, soll der Leiharbeiter noch am selben Abend wieder verlassen haben.

Quelle: Gerald Senft (Archiv)