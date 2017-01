Vor vier Jahren ist Pastor Helmut Syska in Rente gegangen. Doch seinen Beruf liebt er nach wie vor. Heute arbeitet der 67-Jährige für eine geringe Aufwandsentschädigung als Gast-Pastor in ganz Norddeutschland. Noch bis Ende Januar ist er in der St.-Getruden-Gemeinde in Gleidingen im Einsatz.