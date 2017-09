Hoffest in Gleidingen: Viele Hundert Besucher schlendern am Wochenende über den Obstbauernhofbetrieb der Familie Hahne in Gleidingen. Dort gab es informativen und unterhaltsamen Treckerfahrten, Tipps zur Obstgehölzpflege, verschiedene Leckereien und Kunsthandwerk.

Quelle: Torsten Lippelt