Arien aus den geistlichen Werken und Opern von Wolfgang Amadeus Mozart sind am Sonntag, 25. September, 17 Uhr, in der Kirche St. Nicolai in Oesselse zu hören. Julia Bachmann (Sopran) und Christian Gläsker (Orgel, Klavier) haben bei ihrem Konzert ernste und heitere Kompositionen im Programm.