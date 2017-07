Sechs Musiker aus Krakau geben am Freitag, 4. August, ab 18 Uhr ein Konzert in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche. Die jungen Talente, die derzeit in der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in Krakau ausgebildet werden, spielen klassische Werke von Schubert bis Chopin.