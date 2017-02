Bitte nicht erschrecken: Die Junggesellschaft Ingeln-Oesselse wird am Sonnabend, 25. Februar, wieder mit Masken und in Kostümen durchs Dorf ziehen, um böse Wintergeister zu vertreiben. Insbesondere Neubürger warnen die Initiatoren vor - und betonen: "Wir sind nicht so schlimm wie wir aussehen."