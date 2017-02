Laatzen-Mitte. Wie die Kellertür des Mehrfamilienhauses an der Marktstraße geöffnet wurde, ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Jedoch soll dort eine Dunstabzugshaube entwendet worden sein. Der Besitzer des Kellers sei fast drei Wochen lang nicht mehr in dem Raum gewesen und das Fehlen der Dunstabzugshaube erst am 18. Februar aufgefallen.

Der Vorfall an der Marktstraße gehört zu weiteren von der Polizei am Wochenende gemeldeten Aufbrüchen. Neben den fünf an der Hohenrode geöffnetem Kellerverschlägen hebelten Unbekannte außerdem noch die Türen einer Apotheke an der Pettenkoferstraße auf. Von Diebesgut ist bisher auch dort nichts bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge die Polizei in Laatzen anrufen unter Telefon (0511) 1094317.

Von Astrid Köhler