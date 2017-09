Der Kirchenkreis Laatzen-Springe plant, ein neues, großes Diakoniezentrum in Laatzen-Mitte zu errichten. Wie Superintendent Detlef Brandes bekannt gab, ist ein Neubau auf der Thomaswiese am Brucknerweg geplant, in dem ein Großteil der Beratungsangebote zusammengezogen werden soll.