Letztmalig hat Cornelia Jiracek von Arnim am Sonntagnachmittag die Immanuelkantorei in Alt-Laatzen dirigiert. In einem Gottesdienst mit viel Musik ist die Kirchenkreiskantorin nach 42 Jahren von Vertretern der Gemeinde und des Kirchenkreises Laatzen-Springe in den Ruhestand verabschiedet worden.