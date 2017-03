Der Altbau der Deutschen Rentenversicherung ist weg, das Gelände am Rethener Winkel für die ab Frühjahr geplante Bebauung mit 68 Reihen- und mehreren Geschosshäusern vorbereitet. Am Montag nun beginnen die Erneuerungsarbeiten an der Kreuzung zur Erich-Panitz-Straße. Fünf Wochen sind dafür angesetzt.