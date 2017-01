Die Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT) will ab diesem Jahr auf dem früheren DRV-Gelände in Laatzen 68 Reihen- und Ensemblehäuser bauen. Auch Geschosswohnungen sind geplant. Die künftige Benennung der Straßen als "Rethener Winkel" und "In den Stuken" offenbarte im Ortsrat Laatzen jüngst kurioses.