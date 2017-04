Etliche Anwohner haben am Sonntagabend eine aufwendige Rettungsaktion der Feuerwehr verfolgt. Eine Taube hatte sich in einer etwa 15 Meter hohen Birke zwischen Mehrfamilienhäusern im Wacholderweg in einem Seil verfangen. Die Tierretter mussten sich den Weg freischneiden, um den Vogel zu befreien.