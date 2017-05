54 Dritt- und Viertklässler haben am Mittwoch im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums gerechnet, was das Zeug hält. Die Schüler von vier Laatzener Grundschulen waren in die Endrunde der Mathe-Olympiade gekommen und stellten sich den anspruchsvollen Knobelaufgaben. 17 von ihnen erhielten Medaillen.