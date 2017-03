An Stelle des Hahne-Hofes am Rethener Kirchweg plant der Investor Peter Hahne aus Garbsen mehrere Gebäude mit 58 "bezahlbaren Wohnungen" zu errichten. Der Stadtentwicklungsausschuss hat dem Aufstellungsbeschluss am Montag einhellig zugestimmt. Damit ist der Weg frei für weitere Gespräche, Planungen und das nach den Sommerferien angestrebte Beteiligungsverfahren.

Quelle: Astrid Köhler