Großer Anstieg im Jahr 2018: Wie bei weiteren Teilhaushalten steigen auch im Team Sicherheit und Ordnung die Investitionen deutlich an. Teamleiterin Silke Pohl (links am Fenster stehend) stellt am Montag im Stadtentwicklungsausschuss die wesentlichen Maßnahmen für 2018 vor, darunter die geplante Neuanschaffung zweier Fahrzeuge für die Ortsfeuerwehr Laatzen für fast 1 Million.

Quelle: Astrid Köhler